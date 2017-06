Nadal naar halve finale na opgave Carreno Busta

Rechtszaak Achilles Rechter doet vrijdag uitspraak in zaak Achilles’29

12:10 ARNHEM – De rechtbank van Arnhem doet over twee dagen uitspraak in de zaak tussen Achilles’29 en de KNVB. De Groesbeekse club hoort dan of hun eis om de wedstrijd tegen Jong PSV over te spelen of toegelaten te worden tot de eerste divisie als 21ste club wordt ingewilligd.