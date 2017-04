Nadal oppermachtig naar finale in Barcelona

Svitolina ook naar finale in Istanbul

17:55 Elina Svitolina heeft de finale bereikt van het graveltoernooi in Istanboel. In de metropool aan de Bosporus rekende de als eerste geplaatste tennisster uit Oekraïne in de halve finale soepel af met de Slowaakse Jana Cepelova: 6-2 6-3.