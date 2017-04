Napoli en Juventus spelen gelijk in boeiend voetbalgevecht

Juventus kwam in het kolkende Stadio San Paolo al na zeven minuten op voorsprong door een treffer van de Duitse middenvelder Sami Khedira. Napoli zocht daarna veelvuldig de aanval, maar de thuisploeg had geen geluk in de afwerking.



Na een uur spelen was daar dan eindelijk de meer dan verdiende gelijkmaker voor Napoli. Na een mooie assist van spits Dries Mertens maakte de Slowaakse aanvoerder Marek Hamsik de 1-1 namens Napol met een knap schot in de verre bovenhoek, waar Juventus-doelman Gianluigi Buffon geen antwoord op had. Het was voor Hamsik alweer zijn 111de treffer in het shirt van Napoli. Hij heeft nog vier treffers nodig om op gelijke hoogte te komen met clubicoon en -topscorer Diego Maradona, die in 259 wedstrijden tot 115 doelpunten kwam voor Napoli. Hamsik speelde sinds zijn komst in 2007 al 437 wedstrijden voor Napoli. Na de gelijkmaker van Hamsik was Mertens zelf nog dichtbij de 2-1, maar zijn schot uit een lastige hoek belandde op de paal.



Juventus behoudt door het gelijkspel een gat van zes punten met achtervolger AS Roma, dat gisteravond thuis al met 2-0 won van Empoli. Er zijn nog acht speelronden te gaan in de Serie A. Napoli staat vier punten achter op AS Roma, dat met de huidige tweede plaats zeker zal zijn van rechtstreekse plaatsing voor de Champions League.