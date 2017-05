Napoli houdt sprankje hoop na zege op Fiorentina

De tweede plaats is ook belangrijk, want die geeft rechtstreeks toegang tot het hoofdtoernooi van de Champions League. AS Roma leek die plaats vandaag even te verspelen, maar liep na rust weg bij Chievo: 3-5. Napoli volgde dat voorbeeld even later door Fiorentina met 4-1 te verslaan. Dries Mertens maakte vandaag alweer twee doelpunten voor Napoli en staat nu op 27 competitietreffers.



AS Roma speelt volgende week zondag de laatste wedstrijd thuis tegen Genoa, Napoli moet op bezoek bij Sampdoria.