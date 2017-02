Napoli thuis onderuit tegen Atalanta

Elfde plaats Herlings in tweede manche Qatar

20:13 De schade beperken in Qatar en Indonesië en vanaf Argentinië over drie weken de achtervolging inzetten. Zo ziet de WK-missie van Jeffrey Herlings er dit jaar uit in zijn eerste MXGP-seizoen. Noodgedwongen door een gebroken middenhandsbeentje nog voor de openingswedstrijd in Doha. Tegen zijn aard in moest de Brabander zaterdag genoegen nemen met een rol op het tweede plan.