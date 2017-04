Napoli zit Roma op de hielen na zege op Inter

Muntari krijgt geen steun van scheidsrechter na racisme

30 april Pescara-middenvelder Sulley Muntari is vandaag in de verloren uitwedstrijd tegen Cagliari (1-0) het slachtoffer geworden van racisme. De 32-jarige Ghanees hoorde in de slotfase van het duel oerwoudgeluiden vanaf de tribunes aan zijn adres.