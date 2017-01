Ali Messaoud: Ik wil knallen bij NEC, alleen dat telt

MARBELLA - Zijn avontuur bij FC Vaduz uit Liechtenstein heeft niet gebracht wat hij had gehoopt. Nu jaagt Ali Messaoud (25) op eerherstel bij NEC. „Ik heb het voetbal gemist”, zegt Messaoud tijdens het trainingskamp van NEC in Marbella.

„Ik heb het plezier gemist. Ik ben erop gebrand een mooie tweede helft van het seizoen te spelen, waarin ik NEC probeer te helpen. Dat we aan het eind van het seizoen kunnen zeggen dat we iets voor elkaar hebben betekend. En dat we trots kunnen terugkijken. Daar ga ik voor.”

Kans

„Ik heb bij Vaduz nooit een eerlijke kans gehad”, vervolgt de oud-speler van AZ en Willem II. „Ik stond er toen achter naar Vaduz te gaan en dat doe ik nog steeds. Zo ben ik. Alles heeft een reden. Ik leer hiervan. Het heeft me volwassener gemaakt, sterker als mens. Want ik heb echt lopen stoeien met mezelf. De situatie was oneerlijk voor me, maar ik heb geen zwakte getoond en ben ook altijd gewoon goed blijven trainen en hard blijven werken.”

Knallen

Bij NEC, dat hij meteen als een familiaire club leerde kennen, wil hij Nederland laten zien dat hij het voetballen nog niet is verleerd. De aanvallende middenvelder maakt het seizoen af op huurbasis bij de Nijmeegse club. En daarna? Zijn contract bij Vaduz loopt door tot medio 2018. „Dus kan zo zijn dat ik na dit seizoen terugga. Dat ligt nog open. Ik wil nu knallen bij NEC. Dat is het enige dat nu voor me telt.“

Lees het complete interview met de aanwinst van NEC in De Gelderlander van woensdag 4 januari of bekijk de e-paper.