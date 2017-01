Breinburg: 'Leerzame oefenwedstrijd tegen PEC'

MARBELLA - NEC-aanvoerder Gregor Breinburg repte zaterdag na de 2-1 nederlaag tegen PEC Zwolle van ‘een leerzame oefenwedstrijd’. ,,Onze oefenwedstrijden winnen we nauwelijks, maar daar gaat het nu ook niet om’’, zei de middenvelder in Marbella.

„Ik wil altijd winnen, maar we spelen om fit te worden voor de eerste wedstrijd na de winterstop, tegen Willem II. Veel spelers zijn ziek geweest en tegen PEC hadden we bijna alleen maar verdedigers op de bank zitten.”

Niet mislukt

Het trainingskamp is niet mislukt, stelde de captain, ondanks de fysieke tegenslagen. „Ali Messaoud en Jordan Larsson weten nu hoe we willen spelen. Ze hebben kunnen proeven”, aldus Breinburg. „Het griepvirus is een kleine smet. Maar ik maak me totaal geen zorgen voor het begin van de tweede helft van de competitie. Vanaf de eerste dag lag onze focus op het fit worden voor de wedstrijd tegen Willem II. Dat is ook de trainingsstijl van onze trainer. In de tweede helft tegen PEC zie je weer hoe fit we zijn. Je voelt in de tweede helft dat we langer kunnen spelen dan 90 minuten. Daarom hebben we vaak in de laatste minuten gescoord. Je moet de grens van de grens opzoeken, noem ik dat. Zo kun je de tegenstander pijn doen als zij al op zijn.”