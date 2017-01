Dario Dumic sluit aan bij NEC na zijn eerste examen rechtenstudie (video)

MARBELLA - De selectie van NEC is gecompleteerd in Marbella, nu rechtenstudent Dario Dumic zich heeft aangesloten bij zijn ploeggenoten. De 24-jarige verdediger had dinsdagochtend in Kopenhagen het eerste examen afgelegd van zijn rechtenstudie.

„Ik ben vannacht om elf uur aangekomen in het hotel”, zegt Dumic woensdagmorgen, nadat hij voor de eerste keer had meegetrain d tijdens het trainingskamp in Marbella. „Het was een rechtstreekse vlucht vanuit Kopenhagen. Ik ben heel blij dat de trainer me een extra dagje vrij had gegeven, zodat ik dit examen niet hoefde te missen.”



Kennis uitbreiden

Over twee, drie weken krijgt hij de uitslag van het examen. „Ik denk wel dat ik geslaagd ben”, lacht Dumic. „Het is heel interessante materie. Hoe meer ik weet van rechten, hoe mooier het is om die kennis verder uit te breiden.”

Eerste examen

De Bosnische Deen is een half jaar geleden begonnen met de rechtenstudie. Dit was zijn eerste examen. „Mijn vriendin volgt een rechtenstudie en ik kreeg de mogelijkheid het ook te gaan doen, via het internet”, zo verklaart Dumic zijn keuze. Ik heb hier in Nederland veel vrije tijd en vind het goed ook iets anders te doen dan alleen maar voetballen. Dit stimuleert mijn hersenen en je weet nooit waar zo’n studie in de toekomst goed voor kan zijn.”

Denemarken

De lessen kan hij volgen via internet, maar voor de examens moet hij toch echt naar Denemarken. „Het is ook wel logisch dat de examens niet via het internet kunnen, want dan zou je heel gemakkelijk vals kunnen spelen. Ik zal een of twee keer per naar Kopenhagen moeten voor de examens. Vaker niet. Er zijn ook blokken bij van anderhalf jaar, dus dan is er lange tijd geen examen. Nu kwam het qua planning zo uit dat het samenviel met dit trainingskamp.”

Mastertitel

De studie duurt in totaal minimaal acht jaar, verdeeld over vijf jaar bacheloropleiding en daarna nog eens drie jaar voor de mastertitel. „Ik ben nog lang geen advocaat of jurist”, lacht Dumic. „Maar dat is ook pas iets voor na het voetballen. Voetbal is nu voor mij belangrijker. Laat dat duidelijk zijn.”