Goalie Zlatan Alomerovic op proef bij NEC

MARBELLA - De Servische doelman Zlatan Alomerovic (25) is vanaf donderdag op proef bij NEC. De clubloze keeper meldde zich woensdagavond op het trainingskamp in Marbella.

Alomerovic werkte samen met NEC-trainer Peter Hyballa in hun gezamenlijke periode in de jeugd van Borussia Dortmund. Bij zijn vorige club 1. FC Kaiserslautern werd zijn contract afgelopen zomer ontbonden. Nu mag hij bij NEC proberen een contract als reservedoelman te verdienen.

Huurbasis

Eerste doelman Joris Delle is onomstreden bij de Nijmeegse club. Voor reservegoalie Joshua Smits is belangstelling en NEC wil de jonge doelman ook graag op huurbasis ervaring op laten doen bij een andere club. Maar de clubleiding zal alleen meewerken aan verhuur van Smits als NEC een andere goalie heeft gestrikt. Dat kan Alomerovic dus worden, mocht hij de komende tijd indruk maken op de technische mensen bij NEC.

„Hij was derde doelman van Dortmund in het kampioensjaar”, zei Hyballa woensdag. „Hij heeft me gebeld en gevraagd of hij bij ons op proef kon komen. Dat kan. Hij komt op eigen kosten hier naartoe.”