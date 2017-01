Gregor Breinburg op weg naar buitenlandse club

MARBELLA - Gregor Breinburg gaat NEC deze maand zeer waarschijnlijk verlaten. De 25-jarige aanvoerder staat op het punt te vertrekken naar een buitenlandse club.

NEC onderhandelt momenteel met de geïnteresseerde club over een directe transfer van Breinburg, die tot medio 2018 onder contract staat bij de Nijmeegse eredivisionist. Pas als NEC een geschikte vervanger heeft gevonden, wil de clubleiding meewerken aan een transfer van de enige linksbenige middenvelder in de selectie.

'Speelt wat'

„Er speelt wel wat, verder kan ik er niet veel over zeggen”, zegt Breinburg tijdens het trainingskamp van NEC in Marbella. „Ik focus me volledig op NEC. Ik ben een topsporter. Zolang er niets officieel is en ze (doelt op beide clubs, red.) er niet uit zijn gekomen, speel ik hier.”

Breinburg is aan zijn derde seizoen bezig bij NEC. De international van Aruba kwam eerder vier seizoenen uit voor De Graafschap.