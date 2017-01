Jordan Larsson gaat voor snelheid, creativiteit en goals

NIJMEGEN - Jordan Larsson trok maandag op zijn eerste werkdag bij NEC meteen veel op met zijn landgenoot Mikael Dyrestam. „Goed dat er al een andere Zweed bij NEC voetbalt”, zei Larsson lachend. De Zweed heeft zich voor 3,5 jaar verbonden aan NEC.

„Ik heb altijd in de Nederlandse competitie willen spelen”, zegt Jordan. „Dat is een goede tussenstop naar de grote competities van Europa. Het is een goede plek om je te ontwikkelen. Ik hoop dat NEC mij helpt een betere persoon en een betere speler te worden. Mijn vader zei me dat dit voor mij de beste stap was. Maar ik moest zelf beslissen.”

Grote speler

Zijn vader is Henrik Larsson, die in de jaren negentig speelde bij Feyenoord. En die nadien met FC Barcelona de Champions League won. „Hij is een grote speler in Nederland en in de wereld. Maar voor mij is het vooral mijn vader. Zo zie ik hem. En ik ben Jordan. We zijn twee verschillende mensen. En twee verschillende voetballers. Ook al zijn er overeenkomsten.’”

Geboren in Rotterdam

Jordan Larsson is geboren in Rotterdam, in de laatste periode van zijn vader in De Kuip. Als kind speelde hij twee jaar in La Masía, de jeugdopleiding van FC Barcelona. „Toen was ik zeven, acht jaar oud. Het was heel mooi daar. Mijn vader speelde met Ronaldinho en Eto’o. Dat gaf me veel inspiratie. Natuurlijk wil ik ook naar de grote competities. Mijn ultieme droom is Barcelona. Dat is nog een heel lange weg, maar het is ook de mooiste. Het tiki-taka voetbal, de individuele klasse. Barca is mijn favoriete club.”

Champions League

Zijn vader won met de Catalaanse club de Champions League. „Qua speelstijl hebben we overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen”, geeft Jordan aan. „Hij was een spits van één, twee keer de bal raken. Ik ben meer van het dribbelen. Of ik een spits ben? Dat wil ik zijn. Maar dat gedeelte ben ik nog steeds aan het ontwikkelen. Ik kan meer dan alleen scoren, ben ook een teamspeler, die andere spelers in stelling brengt.”

Belangstelling

Voor Larsson was veel belangstelling. „Van andere clubs uit Nederland, Denemarken en Zweden. Maar NEC is voor mij de beste club om naartoe te gaan. Trainer Peter Hyballa en technisch manager Edwin de Kruijff gaven me meteen een goed gevoel. Ze waren echt geïnteresseerd. Ik kende NEC natuurlijk al. Het is een grote club in Nederland. Bij Helsingborgs was Victor Palsson een ploeggenoot van mij. Hij was heel positief over zijn periode bij NEC. Ik heb er heel veel zin in hier te voetballen. Ik hoop dat ik snelheid en creativiteit kan toevoegen aan NEC. En goals.”