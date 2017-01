article

MARBELLA - De nieuwkomers Jordan Larsson en Ali Messaoud moeten tijdens het trainingskamp van NEC in Marbella zichtbaar wennen aan de hoge trainingsintensiteit onder hoofdcoach Peter Hyballa. „Dat is normaal”, zegt aanvaller Larsson. „Het gaat erom dat we ervoor zorgen dat we straks klaar zijn voor de eerste wedstrijd, tegen Willem II. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken.”

Jordan Larsson: Ik ben straks klaar voor Willem II

