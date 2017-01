NEC'ers facetimen, kaarten en spelen Playstation in Marbella

NIJMEGEN - Wat doen de spelers van NEC in hun vrije tijd tijdens het trainingskamp in Marbella? We vroegen het aan jongeling Frank Sturing (19) en routinier Jeffrey Leiwakabessy (35).

„We trainen twee keer per dag pittig”, zegt centrumverdediger Sturing. „Dan moet je veel rusten. Daarbuiten vermaken we ons prima. Ferdi Kadioglu en Jay-Roy Grot hebben een Playstation meegenomen, daar wordt veel FIFA op gespeeld. En we hebben een kaartgroepje rond Robin Buwalda.”

Linksachter Leiwakabessy: „Ik pak ook veel rust. Ik heb kinderen en ben hier nu veel aan het facetimen.”

Een interview met Leiwakabessy en Sturing over de charmes en de nadelen van een trainingskamp in het buitenland in De Gelderlander van vrijdag 6 januari, als e-paper te lezen via krant.gelderlander.nl