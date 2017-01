NEC in Spanje (1): Nachtelijke activiteiten

MARBELLA - Verslaggever Gerard Borgman schrijft dagelijks een blog vanuit Marbella, waar hij het trainingskamp van NEC volgt. Dinsdag deel 1: over nachtelijke activiteiten, de gevolgen van een rechtenstudie en een privérestaurant voor de voetballers uit de studentenstad.

De spelers van NEC zijn dinsdag vroeg op. Om 03.45 uur verzamelt de hoofdmacht van de Nijmeegse club zich in het Gofferstadion, een kwartiertje later rijdt de door NEC gebruikte KNVB-bus richting vliegveld Rotterdam. Daar meldt zich ook de selectie van Feyenoord, die eveneens naar Marbella gaat. Iets na 07.00 uur vertrekt het vliegtuig naar Malaga, waar het even voor 10.00 uur arriveert.

Training

Nog voor de middag komt de ploeg van trainer Peter Hyballa aan in het Melia Hotel in Puerto Banus, de fraaie jachthaven van Marbella. De voetballers uit Nijmegen moeten even wachten voordat hun kamers klaar zijn en voordat ze even kunnen gaan rusten. Dat middagdutje is welkom ook, want in de namiddag staat de eerste training gepland en het is inmiddels een vaststaand gegeven dat Hyballa een hekel heeft aan slappe trainingen. Ook op deze reisdag betekent dat gewoon twee uur geconcentreerd en intensief trainen.

Nieuwelingen

Uiteraard gaat de meeste aandacht uit naar de nieuwelingen Jordan Larsson en Ali Messaoud. Maar een training is slechts een training: woensdagmiddag, tijdens de oefenpartij tegen Sparta, zal blijken hoe het tweetal er voor staat. Awoniyi Taiwo (griep) en Frank Sturing ontbreken tijdens de repetitie. Sturing is nog niet helemaal hersteld van de enkelkwetsuur, die hem vervroegd de winterstop in duwde. Hij traint apart van de groep. ,,Ik hoop dat ik deze week in Marbella kan aansluiten bij de groepstraining’’, zegt de Nijmegenaar.

Student

Een opvallende afwezige bij NEC is Dario Dumic. De Bosnische Deen volgt een rechtenstudie. „Hij had een examen, dat hij of deze week of volgende week moest afleggen”, expliceert Hyballa. „Volgende week kan niet, want dan zitten we enkele dagen voor de competitiewedstrijd tegen Willem II. Daarom heeft Dario het examen nu gemaakt. Hij zal woensdag aansluiten op de training.”

Privérestaurant

Na de training gaat de selectie terug naar het hotel voor het diner. De maaltijden nuttigt de ploeg afgezonderd van de andere hotelgasten, in een privérestaurant. Het is gebruikelijk dat sportploegen zich tijdens de specifiek voor hen bereide (sport)maaltijden afzonderen. Het bordje bij de ingang van een afgesloten deel van het restaurant draagt het clubembleem van NEC. Is ook handig voor de bezoekers, die zich in de lobby afvragen wie de in trainingspakken gehulde sportmannen zijn.