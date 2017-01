NEC in Spanje (4): Bart van Ingen in de basis tegen Willem II? (video)

MARBELLA - Verslaggever Gerard Borgman schrijft dagelijks een blog vanuit Marbella, waar hij het trainingskamp van NEC volgt. Vandaag deel 4: over niet welkome vrouwen, push-ups voor de Club 19 en de strafschop van algemeen directeur Bart van Ingen.

De vierde dag van het trainingskamp van NEC aan de Costa del Sol staat vooral in het teken van de Club van 19, een groep geldschieters die de jaarlijkse trip naar de zon mogelijk maakt voor de hoofdmacht van de Nijmeegse club. Het kleurrijke gezelschap is een dag eerder aangekomen in Spanje en arriveert tegen het eind van de ochtendtraining op Marbella Football Center. Trainer Peter Hyballa heeft namelijk aangeboden een clinic te verzorgen en die kans laten de geldschieters niet aan zich voorbij gaan.

Gehuld in sportkleding en op keurig gepoetste voetbalschoenen melden de sponsoren zich aan de zijlijn van het trainingsveld. Ger Leenders, enkele decennia geleden de initiatiefnemer van de Club van 19, verhaalt over het ontstaan van het binnen NEC vermaarde gezelschap.

Mannenclub

„Hans van Delft was destijds voorzitter. Hij zei eens dat hij graag zou zien dat NEC in de winterstop in een warm land ging trainen. Zo is het allemaal begonnen’’, aldus Leenders. „Je moet het aantal van 19 trouwens inmiddels niet te letterlijk nemen. Dit jaar we met 22 mannen. Ja, alleen mannen. We hebben het ooit wel eens meegemaakt dat een vrouw met ons mee wilde gaan, maar ons reglement schrijft voor dat er alleen mannen mee mogen."

Tijdens de warming-up, die de meeste van de tien geïnteresseerde Club-lieden vol overgave volbrengen, valt met name Bart van Ingen op. De algemeen directeur houdt lachend een balletje hoog en vergeet daarbij niet af en toe de buitenkant van zijn rechterschoen te gebruiken. Het is zichtbaar dat het enige directielid van de Nijmeegse eredivisionist in het verleden een verdienstelijk amateurvoetballer is geweest in Beuningen.

Training

Daar heeft Hyballa echter geen boodschap aan. Wanneer de training van de profs voorbij is, spurt de Duitse coach naar het bijveldje met wachtende NEC’ers. Met enkele felle fluitsignalen maakt hij duidelijk dat de extra training gaat beginnen. Hyballa zet enkele pionnen op het veld en dirigeert zijn nieuwe pupillen tijdens een pass- en trapoefening. „Nu moet je lopen Frans", krijgt Frans Hendriks te horen. „Prima. En nu weer aanbieden."

Push-ups

Hyballa is fanatiek als altijd. Gehurkt geeft hij luid zijn aanwijzingen. „Prima jongens. Nu tien push-ups." De opdracht wordt meteen uitgevoerd. „En nu twintig skippings." Uiteraard doet de coach zelf mee.

Zoals gebruikelijk ontbreekt het partijspel niet tijdens de trainingssessie. Vijf tegen vijf, op een klein veld. Met aan beide zijden slechts één speler die mag scoren. Hyballa maakt er een Nederland-Duitsland van en geeft aanwijzingen die ook bij de repetities van de hoofdmacht hoorbaar zijn. Zoals de klassieker van de oefenmeester: „Pressie eerste lijn! Nu!"

Strafschoppen

Na een kwartiertje vindt Hyballa het genoeg. „Afgelopen. Strafschoppen." Ook nu gaat het lang gelijkop, totdat Van Ingen namens ‘Nederland’ hard de winnende maakt vanaf elf meter. Het leidt tot vreugde bij de winnaars. En tot een mooi compliment van de cheftrainer. Doelend op de herstart van de competitie, volgende week zondag, zegt Hyballa: „Ik overweeg Bart van Ingen op te stellen tegen Willem II."