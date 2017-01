NEC ligt niet wakker van beoordeling 'slechtste grasmat'

MARBELLA - NEC ligt niet wakker van het onderzoek van de VVCS, waarin de aanvoerders van de eredivisieclubs het veld in het Goffertstadion aanwijzen als het slechtste natuurgrasveld van de eredivisie.

De toplaag van het speelveld wordt komende zomer sowieso al vervangen, laat een woordvoerster van de Nijmeegse club weten. ‘Onze spelers klagen niet over het veld. En 3,3 is ook geen alarmerende score, ook al is het de laagste van alle natuurgrasvelden in de eredivisie’.

De tussenstand na 17 speelronden:

1. Feyenoord 4,8

2. AZ 4,4

3. Vitesse 4,3

4. FC Utrecht 4,2

5. FC Groningen 4,0

6. PSV 4,0

7. Willem II 3,9

8. SC Heerenveen 3,9

9. FC Twente 3,8

10. Go Ahead Eagles 3,6

11. Ajax 3,5

12. NEC 3,3

13. Excelsior 2,8 (kunstgras)

14. Roda JC Kerkrade 2,3 (kunstgras)

15. Sparta Rotterdam 2,0 (kunstgras)

16. Heracles Almelo 1,8 (kunstgras)

17. ADO Den Haag 1,8 (kunstgras)

18. PEC Zwolle 1,7 (kunstgras)