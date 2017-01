article

MARBELLA/NIJMEGEN - Met een vertraging van bijna vijf uur is NEC maandag teruggekeerd in Nederland. De Nijmeegse ploeg had ongeveer twaalf uur nodig om van het hotel in Puerto Banus naar het Goffertstadion te komen. Het gezelschap was om 08.00 uur vertrokken uit de jachthaven van Marbella

NEC met vertraging terug in Nederland

