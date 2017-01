article

ESTEPONA - NEC heeft woensdagmiddag in een vriendschappelijk duel verloren van Sparta: 3-1. Het duel tussen beide eredivisionisten had plaats in het Spaanse Estepona bij Marbella.

NEC verliest oefenduel van Sparta in Spanje

