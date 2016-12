NEC zoekt talent op zaalvoetbaldag in Wijchen

NIJMEGEN - Scouts van NEC gaan dinsdag 3 januari 2017 op zoek naar talent tijdens een groot zaalvoetbaltoernooi in Wijchen. Jongens en meisjes die geboren zijn tussen 2005 en 2011 kunnen meedoen.

De scouts van de gezamenlijke opleiding van NEC en FC Oss selecteren tijdens de zogeheten Jonger Oranje Talentendag Zaal de beste spelers in de leeftijdscategorieën Onder 9 jaar (geboren in 2009, 2010 en 2011), Onder 11 (geboren in 2007 en 2008) en Onder 13 (geboren in 2005 en 2006). De gekozen spelers gaan aan het eind van het seizoen meedoen aan de Jonger Oranje Finals.

Voetballen

‘Tijdens de Jonger Oranje Talentendag Zaal draait het om lekker voetballen, nieuwe vriendjes maken en een onvergetelijke dag beleven onder het oog van scouts van NEC/FC Oss’, zo laat de organisatie weten. De organisatie is in handen van Sportsgen en NEC/FC Oss.

Talenten

Op dinsdag 3 januari is het sportcentrum Arcus in Wijchen de plaats, waar talenten een stage bij NEC of FC Oss en/of een plek in het zaalteam van Jonger Oranje kunnen verdienen. Deze dagen hebben al plaats sinds 2007 in heel Nederland. De organisatie laat weten dat in het verleden al ruim 100 kinderen via Jonger Oranje de stap hebben gemaakt naar een profclub. Voorbeelden zijn: Zakaria El Azzouzi ( Sparta Rotterdam), Ashraf El Mahdioui (ADO Den Haag) en Kaj Sierhuis (Ajax).

