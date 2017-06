Nederlander Pel verslaat Maldini voor de ogen van Seedorf

Vechtpartij maakt einde aan Mexicaanse benefiet

17:22 Normaliter gaat het er in benefietduels heel vriendschappelijk aan toe, maar in Santa Ana brak afgelopen weekend een vechtpartij uit tussen fans van de rivaliserende Mexicaanse clubs Club América en Pumas. De politie in Californië maakte een einde aan de ‘vriendschappelijke’ wedstrijd.