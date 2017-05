Nederlanders strijden op Wembley om promotie naar Premier League

Reading

Bij Reading FC zijn de Nederlandse invloeden overduidelijk zichtbaar. De basis daarvoor ligt bij de 35-jarige Amsterdammer Brian Tevreden, sinds maart vorig jaar technisch directeur bij The Royals. Vorig seizoen eindigde Reading nog op een 17de plaats, maar tot grote verbazing van de clubleiding kreeg Tevreden het voor elkaar om Jaap Stam als nieuwe trainer naar Reading te halen. De voormalig verdediger van Manchester United is nog altijd een grote naam in het Engelse voetbal.



In het kielzog van Stam kwamen er ook drie Nederlandse spelers naar het Madejski Stadium: Joey van den Berg, Danzell Gravenberch en Roy Beerens. Stam stond als speler bekend om zijn harde aanpak, maar kiest als trainer duidelijk voor de Hollandse school. Spelen op balbezit, zoveel mogelijk over de vleugels. Dat leverde Stam in de eerste maanden van het seizoen flinke kritiek op van supporters, die het trage spel niet konden waarderen. De laatste maanden waren de resultaten echter uitstekend, resulterend in een derde plek in het Championship. In de halve finales van de play-offs won Reading van Fulham, waarmee een plek in de finale op Wembley werd veiliggesteld. Daar kan Reading promoveren naar de Premier League, waar de club in het seizoen het seizoen 2012/2013 voor het laatst actief was. Naast het sportieve belang staat er vanmiddag ook voor de penningmeesters van beide clubs veel op het spel. Promotie naar de Premier League levert bovendien zo'n 200 miljoen euro op.