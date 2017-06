Nederlandse Lemoine naar finale in Ystad

Bicentini en Room met Curaçao naar finale Caribbean Cup

9:36 SAN DIEGO – Het nationale team van Curaçao staat in de finale van de Caribbean Cup. De equipe van de Wijchense bondscoach Remko Bicentini en Vitesse-doelman Eloy Room won in de nacht van donderdag op vrijdag met 2-1 van Martinique. In de eindstrijd wacht nu maandagnacht Jamaica.