Negental Lille met El Ghazi onderuit tegen Bordeaux

Robin Haase in dubbelspel wél succesvol in Marseille

22:39 In het enkelspel verloor Robin Haase deze week in Marseille al in de eerste ronde, maar in het dubbelspel vergaat het de Nederlandse tennisser beter. Haase bereikte vandaag met de Brit Dominic Inglot de finale door in de halve eindstrijd af te rekenen met de Australiërs Nick Kyrgios en Matt Reid.