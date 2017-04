Newcastle na overtuigend seizoen terug naar Premier League

Door Minne Groenstege Saai is het nooit in Newcastle, maar dit seizoen verliep voor de trots van de stad eigenlijk vrij geruisloos. Bij iedere thuiswedstrijd zat het St. James' Park (52.000 plaatsen) weer vol of bijna vol. Vanavond was het prachtige stadion van The Magpies uiteraard afgeladen. En het publiek smulde en begon een groots promotiefeest, na 44 van de 46 wedstrijden. Newcastle United boekte 27 overwinningen, 7 gelijke spelen en 10 nederlagen. De ploeg van de Spaanse manager Rafael Benítez begon het seizoen nog met een valse start met nederlagen tegen Fulham (1-0) en Huddersfield Town (1-2), maar daarna volgden reeksen van vijf- en acht overwinningen op rij. Aan kop van het Championship is het al maandenlang stuivertje wisselen met Brighton & Hove Albion, dat sinds vorige week al zeker is van promotie naar de Premier League. Newcastle heeft met twee duels te gaan nog vier punten achterstand op Brighton.

Nederlanders in Newcastle

Vurnon Anita is na de leegloop van afgelopen zomer de enige overgebleven Nederlander bij Newcastle United. De 28-jarige Anita speelde dit seizoen al 27 wedstrijden. Hij begon het seizoen nog als rechsthalf, maar verhuisde na twee duels al naar de positie van rechtsback. Daar is hij de opvolger van Daryl Janmaat, die in de zomer voor zo'n 9 miljoen euro werd verkocht aan Watford. Ook Georginio Wijnaldum bleef ondanks de degradatie in zijn debuutseizoen met Newcastle United in de Premier League spelen. Hij verkaste voor 27,5 miljoen euro naar Liverpool, waar hij een uitstekend debuutseizoen speelt. Siem de Jong werd in de zomer verhuurd aan PSV, terwijl Tim Krul dit seizoen door Newcastle al werd uitgeleend aan Ajax en AZ. Krul staat nog tot medio 2018 onder contract in Newcastle, De Jong zelfs tot de zomer van 2020. Zij zullen komende zomer dus weer terugkeren naar Newcastle, waar zal worden gekeken naar hun perspectief en wensen. Newcastle nam afgelopen zomer ook afscheid van aanvoerder Fabricio Coloccini (transfervrij naar San Lorenzo), Andros Townsend (voor 15 miljoen euro naar Crystal Palace), Rémy Cabella (voor 10 miljoen euro naar Marseille) en Moussa Sissoko (voor 35 miljoen euro naar Tottenham Hotspur). Al die miljoenen werden niet direct in heel dure spelers gestoken, maar Newcastle versterkte zich gericht en op veel posities.

GET IN ⚫⚪ BACK WHERE WE BELONG... #NUFC #PremierLeague

Collectief

De kracht van Newcastle United zat hem dit seizoen dan ook in het collectief. Van trainer Rafael Benítez is bekend dat goed verdedigen bij hem altijd voor de aanval gaat. De Belgische versterking Matz Sels begon dit seizoen nog in het doel van Newcastle, maar moest zijn plek na negen wedstrijden afstaan aan de Engelse doelman Karl Darlow. Die stond zijn plek onder de lat niet meer af. Achterin vormen Vurnon Anita, de Ier Ciaran Clark, captain Jamaal Lascalles en linksback Paul Dummett al het hele seizoen de vaste verdediging. Op het middenveld zijn de namen ook al het hele seizoen bijna wekelijks hetzelfde: Jonjo Shelvey, Jack Colback, Matt Ritche en Mohamed Diamé spelen meestal in een ruit op het middenveld. Voorin wisselt Benítez wel veel van personeel. Met Dwight Gayle (33 duels/22 goals), Yoann Gouffran (43 duels/7 goals), Aleksandar Mitrovic (26 duels/6 goals), Ayoze Perez (38 duels/9 goals), Daryl Murphy (16 duels/6 goals) en Christian Atsu (32 duels/3 goals) wisselt Benitez bijna wekelijks af in de bezetting van zijn voorhoede.

Terugkeer naar Premier League

De grote vraag is natuurlijk of Newcastle United weer een stabiele Premier League-club worden. Newcastle degradeerde in 2009 al eens eerder uit de Premier League, maar keerde met een overtuigend kampioenschap in 2010 direct weer terug naar de rijkste competitie ter wereld. Twee jaar later eindigde Newcastle onder Alan Pardew zelfs op de knappe vijfde plaats, maar daarna zette het verval toch weer in. Newcastle is zeker geen arme club, maar de stap naar de Premier League blijft een grote. Dit seizoen merkt promovendus Middlesbrough (bijna gedegradeerd) dat al, terwijl ook Burnley en Hull City (de twee andere promovendi) nog lang niet veilig zijn.

Met Benitez beschikt Newcastle in ieder geval over een ervaren en stabiele manager, die zijn ploeg goed kan laten presteren. In de Premier League zal het niveau uiteraard van een hoger niveau zijn, maar met deze selectie kan Newcastle zich zeker handhaven op het hoogste niveau. Voorzitter Mike Ashley (die het sinds 2007 voor het zeggen heeft bij de club) blijft echter impulsief en onberekenbaar, waardoor het onder zijn leiding waarschijnlijk nooit helemaal rustig zal worden op St. James' Park.



Newcastle moest het dit seizoen doen zonder de derby's tegen Sunderland en Middlesbrough, de grote rivalen uit de regio. Dat is volgend seizoen niet anders, want Sunderland en Boro staan beiden op het punt om te degraderen uit de Premier League. Newcastle United zal er komend seizoen alles aan doen om de eer van het (g)rauwe noordoosten van Engeland hoog te houden in de Premier League. Aan de steun van The Toon Army, misschien wel het meest trouwe publiek in Engeland, zal het in ieder geval niet liggen.