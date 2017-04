Neymar de snelste bij Barça, Messi pas op plek 13

Van Galen: 'Feyenoord moet zich niet uit de tent laten lokken'

15:40 In de Week van de Eredivisie, waarin maar liefst zes dagen wordt gevoetbald, kijken we elke dag met een prominent uit de voetbalwereld naar het programma van de dag en vragen we om zijn of haar prognoses. Vandaag voormalig international Barry van Galen, die gisteren 47 jaar werd. De linkspoot uit Haarlem speelde jarenlang voor AZ en stond tijdens zijn carrière bekend als De Geniale Gek.