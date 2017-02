Neymar definitief voor de rechter in fraudezaak

Beckenbauer in het nauw na onthulling over dubieuze betaling

17:48 Franz Beckenbauer is in Duitsland opnieuw in opspraak geraakt. De Duitse krant Bild meldt dat Beckenbauer een bedrag van 1,7 miljoen euro heeft ontvangen van de Afrikaanse voetbalbond voor het WK van 2010. De vergoeding is voor zijn werkzaamheden als consultant en dus niet illegaal. Wel is de som overgemaakt naar een rekening op belastingparadijs Gibraltar.