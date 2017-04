Neymar gelooft in nieuw wonder

,,We hebben het al een keer gedaan en we kunnen het ook een tweede keer'', zei de Braziliaan in een interview met oud-voetballer Zico op tv-zender Esporte Interativo. ,,We moeten alles geven. Ik geloof in dit team en in onze kracht. We hebben niets te verliezen en alles te winnen. Als alles lukt, zetten we weer zo'n comeback neer.''



Barcelona houdt zich niet alleen vast aan de wonderbaarlijke ontsnapping tegen Paris Saint-Germain, maar ook aan een vorig duel met Massimiliano Allegri, de huidige trainer van Juventus. Als coach van AC Milan won Allegri in het seizoen 2012-2013 het eerste duel met Barça in de achtste finales met 2-0, maar de Italianen vlogen er alsnog uit door een 4-0-nederlaag in Camp Nou.