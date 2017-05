Nieuw-Zeeland mist captain Reid bij Confed Cup

Van der Weijden wil record 24 uur zwemmen

19:43 Maarten van der Weijden wil zijn naam in het Guinness Book of Records. De olympisch kampioen openwater van 2008 doet volgende week een poging het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbeteren. Hij zal zijn baantjes trekken in SwimGym in Amsterdam.