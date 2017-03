Nieuwe confrontatie tussen Nadal en Federer lonkt in Miami

In de halve finale is Fabio Fognini de tegenstander van Nadal. De ongeplaatste Italiaanse tennisser zette eerder in de kwartfinale verrassend Kei Nishikori uit Japan met 6-4 6-2 aan de kant. Federer moet zijn kwartfinale, tegen de Tsjech Tomas Berdych, nog afwerken. Deze wedstrijd zal vanavond worden gespeeld. De winnaar van dat duel speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev of de Australiër Nick Kyrgios.

Federer dit jaar al twee keer te sterk

Federer en Nadal stonden dit jaar al twee keer tegenover elkaar. Federer was zowel in de finale van de Australian Open als in de vierde ronde van Indian Wells te sterk.

Nadal wil nog niet aan een nieuwe ontmoeting met zijn Zwitserse rivaal denken. Van de tien duels met Fognini won de in Miami als vijfde geplaatste speler zeven duels, maar in 2015 ging hij op de US Open nog onderuit tegen de nu 29-jarige Italiaan.

,,Het is als een droom'', zei Fognini na zijn overwinning op Nishikori. Fognini is in Miami de eerste ongeplaatste speler in tien jaar tijd die de halve finales bereikt.