Nieuwe voorzitter Palermo stelt zich even voor

Mogen we even voorstellen: Paul Baccaglini. De Amerikaanse Italiaan is de ietwat flamboyante nieuwe voorzitter van Palermo.

Nou zijn er in het voetbal wel vaker opmerkelijke voorzitters te vinden, maar Baccaglini spant wellicht de kroon. Voordat hij als preses van de Siciliaanse club werd aangesteld, was Baccaglini acteur in verscheidene tv-series. Daarnaast is hij oprichter van het fonds Integritas Capital.

Of Baccaglini nog lang de opvallendste voorzitter van de Serie A zal blijven, is maar zeer de vraag. Palermo zal een klein wonder moeten verrichten om niet te degraderen.