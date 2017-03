Nieuwe voorzitter Tapia moet voor rust zorgen in Argentijns voetbal

Argentinië haalde bij het vorige WK nog de finale, na een zege in de halve finale op Oranje. In de finale was Duitsland met 1-0 te sterk. Vorig jaar haalde Argentinie ook nog de finale van de Copa America Centenario (verlies na strafschoppen tegen Chili), maar in het kwalificatieproces voor het WK 2018 in Rusland gaat het slecht met de Argentijnen. Net als voor Nederland is het WK voor de Zuid-Amerikanen nog ver weg. Bolivia was dinsdag nog met 2-0 te sterk, waardoor Argentinië is afgezakt naar de vijfde plaats in de stand. Dit betekent aan het eind van de kwalificatie het spelen van play-offs om een ticket naar het WK, tegen de winnaar van de kwalificatiereeks in Oceanië. Bovendien kan sterspeler Lionel Messi vanwege een lange schorsing voorlopig niet spelen. Hij zal nog drie wedstrijden moeten toekijken en mag pas op 10 oktober thuis tegen Ecuador weer meedoen.



Het is niet alleen op sportief plak onrustig binnen het Argentijnse voetbal. Zo lag de nationale competitie vanwege meerdere problemen enkele maanden stil en kampt de bond ook met grote financiële problemen. Begin deze week kwamen er verhalen naar buiten dat Lionel Messi al maanden de beveiliging rond het nationale elftal en dat de spelers zelf moeten betalen voor hun eten en vervoer.