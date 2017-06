Nishikori ondanks dramatische start langs Verdasco

Démare sprint met overmacht naar ritzege in Dauphiné

16:36 Arnaud Démare heeft de tweede etappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De rappe Fransman van FDJ was in Arlanc oppermachtig in de massasprint. De Nederlander Koen Bouwman was lange tijd in de aanval, maar werd dertig kilometer voor de aankomst gegrepen door het peloton.