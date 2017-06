Nog één horde rest Nadal voor La Décima

Nadal, als vierde geplaatst, maakt het hele gravelseizoen al grote indruk. Hij won slechts één duel op gemalen baksteen en won de toernooien van Madrid, Barcelona en Monte-Carlo. In Parijs zette hij deze indrukwekkende reeks de afgelopen twee weken voort. Na een paar mindere jaren met veel blessureleed heeft hij nog geen set verloren op weg naar de finale.



De 31-jarige Spanjaard kan Roland Garros voor de tiende keer op zijn naam schrijven, met andere woorden 'La Décima', de tiende ligt voor het grijpen. De vorige negen finales van het grandslamtoernooi op het gravel in Parijs wist hij allemaal te winnen. Nadal was drie jaar geleden voor het laatst de beste op Roland Garros, vorig jaar zegevierde Novak Djokovic.



Wawrinka won het toernooi van Parijs in 2015. De 32-jarige Zwitser verloor tot aan de halve finales geen set. Hij bereikte de eindstrijd met een zege in vijf sets op Murray. Eerder noemde de Zwitser het treffen van Nadal op gravel de grootste uitdaging in het tennis.



De finale begint vanmiddag om 15.00 uur en is live te volgen via AD.nl.