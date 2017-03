Noord-Korea - Maleisië op neutraal terrein na moord Kim

Monaco aast op unicum tegen 'on­ver­slaan­ba­re' Guardiola

11:40 Vanavond wordt er geknokt om de laatste twee tickets voor de kwartfinale van de Champions League. Waar Atlético Madrid na de winst in Leverkusen al zo goed als zeker is van een plaats bij de laatste acht, belooft het duel tussen AS Monaco en Manchester City een echte kraker te worden. We kijken met behulp van statistiekenbureau Gracenote vooruit.