'Nu meer titelstress dan bij ons in 1999'

In aanloop naar PSV-Ajax vooruitblikken met een oud-Feyenoorder is een beetje als vragen naar de bekende weg. Natuurlijk duimt Patrick Paauwe (41) overmorgen voor een overwinning van de Eindhovenaren. Dat zou de beslissende tik voor Ajax in deze kampioensrace kunnen zijn. ,,Ik heb acht jaar bij Feyenoord gespeeld en de laatste titel meegemaakt. We hadden pas een reünie met het kampioensteam van 1999 en dan besef je weer wat zoiets allemaal losmaakt. Het zou fantastisch zijn als het weer een keer lukt.''



Paauwe is geen kleine jongen in de geschiedenis van de Rotterdamse club. Acht seizoenen speelde de Eindhovenaar in de Kuip in de basis. Degelijk, dienend, nuttig en niet al te vaak op de voorgrond tredend. Wel in een tijd dat de club nog een kampioenschap en in 2002 de UEFA Cup (de voorloper van de Europa League) veroverde.



Paauwe vertrok onlangs uit de jeugdopleiding van PSV. Hij werkte er als assistent bij de A1, maar had het niet meer naar zijn zin. ,,Het liep niet meer zoals ik wilde'', constateerde hij na drieënhalf jaar op De Herdgang.

Paauwe wil niemand bij PSV beschadigen of de schuld geven. ,,Ik heb de beslissing zelf genomen; kan nu ook wat meer ruimte aan mijn privé-leven schenken. Op dit moment ben ik bezig met het bouwen van een huis en mijn kinderen zijn nog jong (14, 12 en 6, red.). In de toekomst ga ik zeker weer het voetbal in. Ik ben ook druk aan het zoeken, maar er is nog niets concreet.''

(Artikel gaat verder onder de foto)