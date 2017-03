O'Neill wil niet speculeren over revalidatie Coleman

De 28-jarige rechtsback van het Everton van manager Ronald Koeman brak vrijdagavond in het WK-kwalificatieduel met Wales (0-0) zijn been na een horrortackle van Neil Taylor. ,,Een dubbele breuk, dus dat gaat wel even duren'', sprak O'Neill. ,,Maar Seamus is een karaktervolle jongen, dat gaat hem zeker helpen in de revalidatie.''