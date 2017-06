Oekraïne klimt naar tweede plek na winst op Finland

Ajax wil Kadioglu, ook interesse voor Dumic en Grot

21:26 Nijmegen - Ferdi Kadioglu staat in de belangstelling van Ajax. Het 17-jarige talent van NEC heeft bij de Nijmeegse club een contract tot medio 2019, maar het is zeer de vraag of de jeugdinternational na de degradatie in de eerste divisie zal gaan voetballen. Ook FC Utrecht, Trabzonspor en Konyaspor (allebei Turkije) hebben serieuze interesse.