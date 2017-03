Olympiakos kiest voor herintreder Lemonis als trainer

Koolhof bevindt zich in de Bundesliga in sterk gezelschap

11:29 DÜSSELDORF – Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop verkeren de komende competitie in Duitsland in uitmuntend gezelschap. De tennissers uit Duiven en Breda vormen in Düsseldorf een team met onder andere de Duitse broers Alexander en Mischa Zverev.