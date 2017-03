Olympique Lyon blijft vierde na gelijkspel bij Bordeaux

Olympique Lyon leek op weg naar een nederlaag, maar Emanuel Mammana maakte ruim tien minuten voor tijd gelijk. Bordeaux had vroeg in de eerste helft de leiding genomen via middenvelder Valentin Vada.

Memphis Depay stond in de basis bij Lyon. De Oranje-international scoorde vorig weekeinde in de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Metz twee keer, maar kon het doel vanavond niet vinden. Depay werd kort na de gelijkmaker vervangen door Jordan Ferri.

Lyon blijft in de Ligue 1 vierde en Bordeaux vijfde. Het verschil tussen de twee clubs is vier punten, en Lyon heeft een duel minder gespeeld. De achterstand op de top drie in Frankrijk (met AS Monaco, Paris Saint-Germain en Nice) is erg groot.