Olympique Lyon heeft Traoré bijna binnen

Keizer: Vol trots zet ik mijn handtekening onder het nieuwe contract

15:27 Marcel Keizer had zich ingesteld op nog een jaar bij Jong Ajax, maar het plotselinge vertrek van Peter Bosz zette de deur naar de hoofdmacht voor hem open. ,,In het voetbal kan het plots anders lopen'', zei de nieuwe hoofdtrainer van Ajax vandaag. ,,Dit is uiteraard een hele mooie kans die ik met beide handen beet pak.''