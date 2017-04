Ongekende veegpartij in Clásico van 2010

Real Madrid - FC Barcelona is zondag om 20.45 uur live te zien bij Ziggo Sport. De wedstrijd is op onze site te volgen via een liveblog. De voorbeschouwing, rustanalyse (met beelden) en nabeschouwing van Rondo El Clásico Special kan je gratis zien in het liveblog op onze website. Na afloop is de samenvatting eveneens hier te zien.