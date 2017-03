Ongeruste familieleden bellen politie tijdens langste ijshockeyduel ooit

Na achteneenhalf uur - 217 minuten en 14 seconden officiële speeltijd - maakte ijshockyer Joakim Jensen van Storhamar Dragons in sudden-death de 2-1 in de play-offs van de Noorse competitie. De stand in de kwartfinaleserie is nu 3-2 voor Storhamar.



Statistici duikelden in de Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL een duel op uit 1936. In de finale van Stanley Cup tussen Detroit Red Wings en Montreal Maroons maakte Mud Bruneteau pas in de zesde verlenging de enige treffer (1-0).