Ontbreken visa nekt nationale team Burkina Faso

Oppermachtige Valverde pakt ritwinst en is eindwinnaar in Catalonië

14:25 Alejandro Valverde heeft de Ronde van Catalonië gewonnen. Zijn leiderstrui kwam in de slotrit in Barcelona niet meer in gevaar. Sterker nog, de 36-jarige renner van Movistar won de rit en maakte daarmee zijn hattrick compleet.