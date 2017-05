Ontketende Bouchard schakelt Kerber uit in Madrid

Bouchard was maandagavond ook al te sterk voor de Russin Maria Sjarapova, die terug is van een dopingschorsing. Dat duel was nogal beladen, omdat de Canadese zich fel had uitgesproken tegen de rentree van Sjarapova, die in de ogen van Bouchard een bedriegster is. De zwaarbevochten zege op de veelbesproken Russin gaf haar voldoening en kennelijk ook zelfvertrouwen, want tegen Kerber liet Bouchard verreweg het beste tennis zien.