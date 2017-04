Ontslagen bondscoach: Argentinië haalt het WK

In de acht kwalificatieduels onder zijn leiding had Argentinië maar drie keer gewonnen. De ploeg staat vijfde in de Zuid-Amerikaanse groep, een plaats die niet goed is voor rechtstreekse kwalificatie.



,,We hebben een paar goede resultaten geboekt en een paar mindere, maar ik geloof nog steeds in WK-deelname. Er komen nog vier grote duels aan'', keek hij vooruit naar de laatste vier duels, die komend najaar worden gespeeld. Bauza noch de baas van de Argentijnse voetbalbond Claudio Tapia ging tijdens een bijeenkomst in op vragen.



Kranten in Argentinië noemen de huidige Sevilla-trainer Jorge Sampaoli als grootste kanshebber om Bauza op te volgen. Zijn naam werd ook genoemd als bondscoach van Oranje, maar dat gaat niet door.