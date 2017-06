Ook Mourinho verdacht van belastingfraude



In navolging van Cristiano Ronaldo moet ook José Mourinho zich bij de Spaanse rechter verantwoorden. De Spaanse justitie diende vandaag een aanklacht van belastingfraude in tegen de Portugese manager van Manchester United. Mourinho (54) werkte tussen 2010 en 2013 in Spanje als trainer van Real Madrid.