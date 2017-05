Oordeel zelf: Ronaldo op 400 goals of 399?

De club liet er geen twijfel over bestaan: '398, 399... 400 goals', tweette hij na de zege in de halve finale van de Champions League. Maar in de officiële statistieken staat Ronaldo nog op 399 doelpunten. De afwijking voert terug naar 2010, toen verdediger Pepe in het duel met Real Sociedad een vrije trap van Ronaldo van richting veranderde, waardoor deze het doel in zeilde. Zowel Pepe als Real sprak van een doelpunt voor Ronaldo.



Hoe dan ook kan de Portugese superster zondag aan alle twijfel over het wel of niet bereiken van de mijlpaal een eind maken, als de koploper aantreedt tegen het reeds gedegradeerde Granada. Ondertussen mag ieder voor zich bepalen of het doelpunt tegen Sociedad op naam van Ronaldo of Pepe moet staan. Zie de video hieronder: