Op wie moet je letten bij sensatie Monaco?

Door Jesse van de Woestijne

Voor een beetje optimist is de ploeg van Leonardo Jardim zelfs favoriet voor de eindzege. En waarom ook niet. De Portugese oefenmeester (42) heeft een groep tot zijn beschikking die zich dit seizoen kan meten met de Europese top – vraag dat maar aan Manchester City en Borussia Dortmund.



Het voetbal van Monaco is dit seizoen om je vingers bij af te likken. Door met aanvallend spel ook resultaat te boeken, druist de Franse koploper in tegen een tendens in het hedendaagse voetbal: dat resultaat begint bij een bus voor het doel. Monaco krijgt dit seizoen veel treffers tegen, maar maakt er simpelweg meer.



Vanavond ontvangt Monaco Juventus in het Stade Louis II. Een profiel van de blikvangers van de club.

Het wonderkind

Kylian Mbappé

Bijnaam: nieuwe Henry

Geboortedatum: 20/12/1998 (18)

Nationaliteit: Frans/Kameroenees

Positie: spits

Rugnummer: 29

Vorige club(s): Clairefontaine

Contract tot: medio 2019

Duels/goals in CL: 7/5

Kylian Mbappé en Monaco worden dit seizoen vaak in één adem genoemd als het over de Champions League gaat. Het 18-jarige wonderkind is de verpersoonlijking van het Europese succes van de club. Met vijf goals in zeven duels treedt Mbappé uit de schaduw van zijn maatje voorin, vedette Radamel Falcao. Dankzij zijn 1-0 tegen Borussia Dortmund in de kwartfinale (3-1) werd hij de jongste speler ooit met vijf treffers in het miljoenenbal.



Mbappé werd door Arsène Wenger (en vele anderen) vergeleken met de jonge Thierry Henry. ,,Als twee druppels water. Zijn speelstijl, talent en potentieel zijn vergelijkbaar met dat van Henry.” Beide spelers werden bovendien geboren in een achterbuurt van Parijs en genoten hun opleiding bij Clairefontaine. Met zijn eerste goal in het shirt van Monaco, gumde Mpabbé zijn illustere voorganger uit de boeken als jongste doelpuntenmaker ooit van de club.

Mbappé viert zijn 1-0 tegen Borussia Dortmund.

Het brein

Bernardo Silva

Bijnaam: Messizinho

Geboortedatum: 10/8/1994 (22)

Nationaliteit: Portugees

Positie: centrale middenvelder

Rugnummer: 10

Vorige club(s): Benfica

Contract tot: medio 2020

Duels/goals in CL: 9/2

Vooral Mbappé en Falcao staan dit seizoen in de schijnwerpers, maar Bernardo Silva is het creatieve brein van dit Monaco. De kleine Portugees, die liefkozend als ‘Messizinho’ (kleine Messi) door het leven gaat, voorziet de spitsen van aanvoer. Hij doet ook wel wat denken aan zijn naamgenoot bij Manchester City, David Silva. De Spanjaard toonde zich eerder dit seizoen in een rechtstreeks duel de mindere.



Met zijn lichtvoetigheid, formidabele dribbels en sterke linkerbeen speelt Bernardo Silva zich dit seizoen in de kijker van menig Europees topclub. Manchester United en Chelsea zouden wel oren hebben naar de 22-jarige spelmaker, die zijn voorkeur voor de Premier League niet onder stoelen of banken steekt. Bij een bod van 80 miljoen euro gaat Monaco om tafel.

Volledig scherm Bernardo Silva is eerder bij de bal dan Sokratis Papastathopoulos van Dortmund. © EPA

De vedette

Radamel Falcao

Bijnaam: El Tigre

Geboortedatum: 10/2/1986 (31)

Nationaliteit: Colombiaans

Positie: spits

Rugnummer: 9

Vorige club(s): River Plate, Porto, Atlético Madrid, Manchester United, Chelsea

Contract tot: medio 2018

Duels/goals in CL: 6/4

Wie Radamel Falcao een jaar geleden aan de aftrap van een Champions League halve finale had voorspeld was voor gek verklaard. Na mislukte seizoenen op huurbasis bij ManUnited en Chelsea werd de Colombiaanse spits afgeschreven. Geblesseerd en een illusie armer meldde Falcao zich weer bij Monaco, waar hij nog tot halverwege 2018 onder contract stond.



Tegen alle verwachtingen in laat El Tigre dit seizoen zijn tanden weer zien. Falcao scoort er in Frankrijk en Europa weer lustig op los en is met zijn scoringsdrift van grote waarde voor Monaco. Zelfs zijn criticasters maakten een diepe buiging na het waanzinnige stiftje tegen ManCity, in een van de mooiste wedstrijden van het jaar.

Volledig scherm Falcao stift de bal fraai over City-doelman Caballero. © Getty Images

Het krachtmens

Bakayoko brak afgelopen week zijn neus en is een twijfelgeval tegen Juventus. Tiemoué Bakayoko

Bijnaam: -

Geboortedatum: 17/8/1994 (22)

Nationaliteit: Frans/Ivoriaans

Positie: verdedigende middenvelder

Rugnummer: 14

Vorige club(s): Stade Rennes

Contract tot: medio 2019

Duels/goals in CL: 8/1

Yaya Touré en Claude Makelele zijn de voorbeelden van het krachtmens Tiemoué Bakayoko, Fransman met Ivoriaanse roots. Hij speelt met rugnummer 14, een verwijzing naar het district in Parijs waar hij opgroeide.



Nadat een beenbreuk een rentree in het fameuze opleidingsinstituut Clairefontaine verstierde, pikte Stade Rennes het enfant terrible op. Zijn gedrag buiten de lijnen zorgde ervoor dat Bakayoko niet voor zijn 19de debuteerde bij de club. Monaco zag het zitten in de verdedigende middenvelder en haalde hem in de zomer voor 8 miljoen euro naar het vorstendom.



In Monaco geldt Bakayoko als een onmisbare pion in het elftal van Jardim. Met zijn meedogenloze voorkomen, loopvermogen en kopkracht is de kersverse international een extra slot op de deur voor de verdediging.

Volledig scherm © Getty Images

De stabiele factor



Thomas Lemar

Bijnaam: -

Geboortedatum: 12/11/1995 (21)

Nationaliteit: Frans/Guadeloupe

Positie: linkermiddenvelder/aanvaller

Rugnummer: 27

Vorige club(s): Caen

Contract tot: medio 2020

Duels/goals in CL: 10/2

Thomas Lemar is dit seizoen een zekerheidje op links bij Monaco. De cijfers van de rappe vleugelspeler doen weinig onder voor die van Mbappé en Falcao. Alleen de Colombiaan scoorde vaker in de competitie. Alleen Mbappé gaf meer assists.



Lemar moet het naar eigen zeggen niet hebben van de show en individuele actie. ,,Ik probeer de duels te ontwijken en concentreer me op de passing en het gebruiken van de ruimte.” De op Guadeloupe geboren Lemar heeft bovendien met zijn verwoestende vrije trap een extra wapen in huis.