'Oranje' Swansea blijft ploeteren na nederlaag bij Bournemouth

Slowaakse Vlhova verrast Shiffrin op laatste slalom

21:19 Mikaela Shiffrin heeft haar topseizoen niet kunnen bekronen met de zege in de laatste slalom uit de wereldbekercyclus van deze winter. De Amerikaanse skiester liet zich in Aspen verrassen door de Slowaakse Petra Vlhova, die na twee runs net iets sneller was. De Zweedse Frida Hansdotter eindigde als derde.